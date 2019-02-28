شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرب طاحنة في هذه ''المحافظة'' الذي لطالما انتضر جميع الشعب اليمني تحريرها ..ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مدفعية قوات الجيش الوطني دك مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد. وقالت مصادر ميدانية " أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بكثافة مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية بميسرة جبهة نهم".￼ Advertisements وأضافت المصادر" أن القصف أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية". وذكرت المصادر " أن القصف منع أي تقدم للميلشيا صوب مواقع الجيش الوطني في ذات الجبهة

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