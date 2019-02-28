شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المدينة التي لم تطأها أقدام الحوثيين وكيف شهدت نهضة غير مسبوقة ومن هو المحافظ الذي كان وراء كل ذلك (تفاصيل مثيرة+ فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر وزير الاعلام معمر الإرياني في مقطع فيديو التقطه من احد شوارع مدينة مأرب حيث قال أنه سيتم بناء مدينة جديدة في تلك المنطقة وفي المناطق المجاورة لهذا الشارع الذي لقبه بالدائري الجديد .



وأشار إلى أن الحكومة والرئيس هادي على رأسها تولي مدينة مأرب إهتماما كبيراً بعد أن أصبح معدل سكانها يزيد عن 2 مليون ونصف بعد أن كان فيها 400 ألف مواطن يمني يحتاجون لتعليم وغذاء وغيرها من الإحتياجات المعيشية والإنسانية التي تحاول الحكومة العمل على توفيرها.

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وكان الإرياني قد ذيل الفيديو بتعليق يشير فيه إلى أن مدينة مأرب نموذج لمناطق اليمن التي لم تطأها أقدام الحوثيين وأنها أستطاعت أن تنهض مؤخراً بشكل غير مسبوق وما زالت على موعد مع كثير من الإنجازات و أشار إلى أن محافظ المحافظة العراده كان له يد وتأثير مباشر على هذه النهضة بالتكاتف مع الحكومة الشرعية منهياً حديثه بأن وجودالدولة والامن الاستقرار يخلق التنمية والأعمار والازدهار، مشيرا إلى الموت والدمار الذي تشهده المناطق التي يسيطر عليها الإنقلاب !