شكرا لقرائتكم خبر عن المتوكل وحميد الدين ضمن قائمة تولي الرئاسة "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- قائمة أسماء لتولي رئاسة وعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك في سياق عملياتها الممنهجة لحوثنة مؤسسات الدولة منذ انقلابها في سبتمبر 2014م.

وأعلن مجلس النواب في صنعاء الواقع تحت قبضة المليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء قائمة بـ(11) اسماً قال إنهم فازوا بعضوية هيئة مكافحة لفساد، وتضمنت القائمة المحامي أحمد عبدالملك أحمد حميد الدين، القيادي في الجماعة والمستشار القانوني لما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيا الحوثية، وظهر في القائمة نجل السياسي اليمني الراحل محمد عبدالملك المتوكل (ريدان محمد المتوكل)..!

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وتضمنت القائمة كلاً من: (أحمد عبدالله الشيخ أبوبكر، وسليم محمد السياني، وعبدالعزيز محمد الكميم، ومحمد سيف الشرجبي، وحارث عبدالكريم العمري، ومحمد محمد الغشم، ومنير عبدالرحمن القاضي، ومحمد قاسم الأصبحي، ومريم عبدالله الجوفي)، ويذكر أن سليم السياني ومحمد الغشم، هما ضمن عضوية الهيئة السابقة التي صدر حكم قضائي بات ببطلان تشكيلها من قبل الرئيس هادي، حينها، دون أن يتم تنفيذ القرار.

وحسب مصادر سياسية مطلعة، فقد فرضت الأسماء (30 اسماً) مخالفة للإجراءات الدستورية والقانونية من خلال عدم عرض القائمة على مجلس الشورى، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، الذي اتفق على تزكية 11 اسماً لعضوية هيئة مكافحة الفساد وإعلان أسمائهم على أساس كونهم منتخبين.