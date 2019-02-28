شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. مدين علي عبدالله صالح يظهر لأول مرة في هذه العاصمة العربية عقب إطلاق سراحه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول ظهور له عقب إطلاق سراحه من قبل جماعة وأسر مطلع أكتوبر 2018م ، ظهر "مدين" نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، اليوم ، في عرس نجل نعمان دويد محافظ صنعاء سابقا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان مدين صالح قد احتجز في صنعاء عقب انتفاضة 2 ديسمبر 2017م والتي قادها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ضد جماعة الحوثي بصنعاء وانتهت بمقتل صالح وأسر نجليه مدين وصلاح وعدد من أقارب صالح الذين لا يزالون محتجزون لدى جماعة الحوثي.

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