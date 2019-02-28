شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور...مستشفى آزال بصنعاء في ظل حكم الإنقلاب تحول الى مكب نفايات ومستودع خردة وسمسرة للقطط المتشردة ..!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صنعاء-
تحول مستشفى أزال (اللانموذجي) في أمانة العاصمة إلى مكب للنفايات ومقلب للقمامات يضاهي مقلب الازرقين لقمامة أمانة العاصمة الشهير شمال صنعاء ..
وتكشف أي زيارة عابرة للمستشفى ان احواش المستشفى وفنائه وترهاته واجزاء من بدرومه وملحقاته تحولت الى مستودعات للحديد والخردة وانها اشبه بورشة لحام ومحلات بيع خردة كماتوضح ذلك الصور المرفقة لهذاالتقرير ..
ومن يقوم بجولة في ترهات ودهاليز المستشفى يكتشف الكارثة الكبرى ، حين يطغى نباح الكلاب المتشردة تارة، وتارة اخرى لاصوت يعلو على مواء القطط المنتشرة في ارجاء المستشفى والذي يبد أن المستشفى بات ملجأ لها ومقر اقامة دائم ..
مراقبون حذروا من تحول المستشفى الى سمسرة للحيوانات على غرار سماسر اسواق الجزارين في القرن الماضي ..
ودعا المراقبون المسؤلين بوزارة الصحة لزيارة المستشفى الذي باتت خدماته الطبية ونظافته العامة سيئة ولاترقى للمعايير المعتمدة محلياً..
وأضافوا ان المستشفى الذي كان ومايزال وسيظل وكراً للفساد بالعاصمة صنعاء في ظل اللادولة ،،
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