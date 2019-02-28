شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تشييع جثمان "عبدالله صالح" في هذه المحافظة المحررة .. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موكب جنائزي مهيب شيع أهالي مدينة لودر بمحافظة ابين جثمان ابنها المغفور له باذن الله تعالى الشاب عبدالله صالح عبدالله العزاني الى مثواه الاخير بمقبرة لودر، والذي وافاه الاجل اثر نوبة قلبية المت به بمدينة عدن . نرفع تعازينا لوالده الشيخ صالح عبدالله العزاني وآل العزاني كافة بمصابهم الجلل Advertisements سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

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