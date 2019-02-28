شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد للسفير أحمد علي عبدالله صالح على قرار مجلس الأمن .. ويكشف عن مخطط خطير سيحدث في صنعاء..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الكاتب الصحفي المعروف والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد انعم ـ المقرب من السفير احمد علي عبدالله صالح ـ عن جلسة مجلس الأمن وتمديد العقوبات عن السفير أحمد علي وعن مجريات الأحداث في الحديدة.

وقال انهم في تغريدات له على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": مجلس الامن لم يتحرك والحوثي يذبح الحديدة ويجر شباب اليمن لمحارق الموت مثلما كان يفعل هتلر".

وتابع قائلا "مجلس الامن يعاقب الشعب اليمني بحماية من اغتال الديمقراطية وانقلب على الشرعية ويجند الاطفال، ويسرق المساعدات ويرفض اتفاق السويد، وبدون مناسبة يسارع المجلس لتمديد العقوبة على السفير احمد علي".

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وحول الحديدة قال القيادي انعم "فريق مليشيات الحوثي في لجنة اعادة الانتشار بالحديدةرفض الانسحاب من مينائي الصليف وراس عيسى، وايضا رئيس فريق الحوثي بلجنة المعتقلين.. المرتضى قال:( أن مشاورات عمان كانت عقيمة ولا فائدة منها ولا يمكن أن نستمر في مشاورات بذلك الشكل).. جريفتس يطبخ مجددا في صنعاء مسرحية للهروب من الفشل".

وتابع انعم في تغريده أخرى ـ رصدها أيضا محرر "يمن الغد" قائلا: وكالة رويترز تزعم في تقرير لها عن الحديدة ان سبب عرقلة تنفيذ اتفاق السويد هو ان الاتفاق لم يحدد من يتسلم الموانئ والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة #الحديدة بعد انسحاب المقاتلين"..

وأضاف "هذه مغالطات، الاتفاق حدد ان تسلم للسلطة المحلية وفقا للقانون وان ينسحب مشرفي الحوثة من المرافق الحكومية.. قال الحوثة.. ولهم شهرين يرددوا هذا الاسطوانة: انهم يوم الخميس سوف يسلموا مينائي الصليف وراس عيسى ..ان شاء الله يكون يوم الخميس هو غدا"..

واختتم بالقول "لا تستعجلوا يمكن العام القادم او بعد الف عام سيسلموا ميناء الحديدة .. صدق من قال:(الصميل خرج من الجنة) الحوار مع الحوثة اصبح بعسسه".