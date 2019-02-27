شكرا لقرائتكم خبر عن الإخبارية السعودية تعلن قبل قليل عن خبر يثلج صدور اليمنيين .. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبرعت السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة السريعة في اليمن.

واعلنت قناة الاخبارية السعودية أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تبرعها بـ 500 مليون دولار كـ مساعدات عاجلة لليمن

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.