شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو حقيقي للحظة القبض على طيار هندي بعد إسقاط طائرته بنيران باكستانية..شاهد كيف وأين تم أسره؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



نشرة وكالة "رويترز" مقطع مصورا يظهر لحطة القبض على طيار هندي بعد إسقاط طائرته بنيران باكستانية ردا على انتهاك مقاتلات هندية للمجال الجوي الباكستاني.

ويظهر الطيار الهندي وعليه آثار الدم ملقيا في أحد مجاري الأنهار بباكستان.

وكانت وزارة الدفاع الباكستانية، أعلنت أن سلاح الجو الباكستاني أسقط، اليوم الأربعاء، طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال آصف غفور، في مؤتمر صحفي، إن سلاح الجو أسقط مقاتلتين هنديتين انتهكتا الأجواء الباكستانية، مؤكدا أنه تم أسر طيارين.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن طيارين هنديين ومدنيا لقوا مصرعهم إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، اليوم الأربعاء.