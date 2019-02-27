شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار الوضع في أكبر محافظة يسيطر عليها الحوثيين و"عبدالملك الحوثي" يرسل وساطة كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء عن بوادر كبيرة لانفجار الوضع المسلح بين رجال قبائل إحدى مديريات إب من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وذكرت المصادر" أن قبائل مديرية القفر في إب خرجوا ضد تصرفات ميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطقهم".

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وأضافت المصادر" أنهم حذروا الميلشيا من التمادي في مناطقهم، ورفع نقاطهم ووقف تحركاتهم في المنطقة، مالم فسيضطرون إلى القتال ضدهم".

وأوضحت المصادر" أن توترا مسلحا واستعدادا قتاليا كبيرا لرجال القبائل في القفر، حيث استحدثوا مواقع لهم في مناطقهم".

ولفتت المصادر إلى " أن زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك إرسل وساطة كبيرة لتلافي انفجار الوضع".