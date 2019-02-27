شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن عن خبر مفاجئ يثلج صدور اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهدت دولة قطربـ27 مليون دولار، وذلك دعماً لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في فعاليات مؤتمر "التعهدات رفيعة المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن"، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف بدعوة من الاتحاد السويسري والسويد والأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء.

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وقال علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده لم ولن تتوانى عن واجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، من أجل تخفيف وطأة تداعيات الأزمة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأشار إلى أن "قطر حرصت على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن".

وكانت الامم المتحدة قد أعلنت حصولها على 2.6 ملياردولار في مؤتمر جنيف يوم أمس لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن.