شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كارثي للريال اليمني (آخر تحديثات اسعار صرف العملات اليوم الأربعاء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
للشهر الثالث على التوالي يدخل الريال اليمني في حالة من الانهيار الكبير والمستمر أمام العملات الأجنبية في عموم مختلف مناطق ومحافظات اليمن.
خبراء اقتصاد حذروا من كارثة اقتصادية كبيرة ستتسبب بصعوبة معيشية، ومجاعة لن يستطيع اليمن التعافي منها لعشرات السنوات.
إلى ذلك ذكر عملاء محال صرافة سعر الصرف اليوم الأربعاء في المناطق والمحافظات الشمالية والجنوبية الشرقية، حيث يقف الدولار عند أقصى رقم ب 570 - 574 (شراء - بيع) ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد.
فيما يورد العملاء سعر صرف العملة السعودية ب 160 - 165 (شراء - بيع) ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط كارثي للريال اليمني (آخر تحديثات اسعار صرف العملات اليوم الأربعاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.