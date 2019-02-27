شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يدع لإنهاء الوضع الكارثي في اليمن . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دع يوم أمس رئيس بعثة الصليب الأحمر باليمن

خلال مؤتمر_المانحين في جنيف لدعم #اليمن البارحة، صرح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن ضرورة بناء خطوات متينة نحو حلول سلمية للنزاع لإنهاء الوضع الكارثي في اليمن والذي لا يحتمل التأجيل. و أضاف فرانز روخنشتاين أن اللجنة الدولية تريد أن ترفع من مستوى استجابتها في اليمن عبر تدخلات طارئة في مجالات الصحة و المياه و الغذاء للاستجابه للأزمة الإنسانية في البلاد.

وعلى نفس الصعيد أعلنت العديد من الدول عن الإعلان عن الإفصاح عن المنح المقدمة نذكر منها. السعودية تمنح 500 مليون دولار والإمارات 500 مليون دولار و الكويت 250 مليون دولار و أمريكا 24 مليون دولار و الاتحاد_الأوروبي 1.6 مليون دولار و ألمانيا1 مليون يورو لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.