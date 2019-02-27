أمن حضرموت يضبط مهرب بحوزته كمية كبيرة من الحشيش

ضبطت قوات الأمن بمدينة المكلا عاصمة محافظة كمية كبيرة من الحشيش المخد.

وقال مصدر عسكري مركز الإعلام الأمني، "إن أفراد نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس أوقفت سيارة أجرة ( بيجوت) مشتبهه فيها وعلى متنها مجموعة من الركاب متجهين من مدينة سيئون إلى المكلا".

وأوضح أنه تم تفتيش السيارة والأشخاص الذين بداخلها تفتيشٍ دقيق، وتم العثور على كمية من الحشيش كانت مخبأة بطريقة ذكية.

وأشار إلى أن ( هـ - ع - س ) كان يخبئ كمية كبيرة من الحشيش على جسمه باستخدام لاصق في محاولةٍ منه لإخفائها من أجل تهريبها للمكلا".

ولفت إلى أن أفراد النقطة قاموا بإبلاغ القيادة والسيطرة (عمليات المحافظة) واقتضت التوجيهات بتسليم المهرّب للجهات الأمنية ممثلة بمكافحة المخدرات التابعة لأمن وشرطة ساحل حضرموت.

