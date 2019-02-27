شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الدولة الخليجية.. هددها بنشر صورها في “سناب شات” فلجأت للشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مجلة “المجتمع والقانون” الصادرة عن الإدعاء العام في سلطنة عمان عن واقعة تعرض فتاة لإختراق حسابها في “السناب شات” وابتزازها بنشر صورها إن لم تدفع له 100 ريال، فلجأت إلى أخيها.

ووفقا لما ورد في المجلة، فقد تواصلت الفتاة مع “هاكرز” عبر حسابه في الانستغرام من أجل استعادة حسابها في “BBM” بعد اختراقه من قبل شخص مجهول، فطلب منها “الهاكرز” عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ففعلت وهو أنجز المهمة.

ولكن بعد فترة تلقت تهديد من حساب وهمي عبر “السناب شات” بنشر صورها المخزنة في البرنامج إن لم تدفع له 100 ريال خلال يومين، فقدم أخ الفتاة بلاغ إلى الإدعاء العام بعد ما أخبرته الفتاة.

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وبعدها توصل الإدعاء العام إليه عن طريق رقم حسابه البنكي، وبعد التحري والرصد تم إلقاء القبض عليه وتحريز هواتفه النقالة.

وأثناء الإستجواب نكر المتهم في البداية، ولكن مع تقديم الأدلة ومواجهته بصور المحادثات المرفقة، أقر بالإتهام المسند إليه، حيث إنه استغل البريد الإلكتروني للفتاة من أجل الوصل إلى حسابها في “السناب شات”

وبعدها تقرر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وبعد أسبوع تقرر الإفراج عنه بضمان مالي وكفالة معتبرة، وتنازلت الفتاة عن الدعوة بموجب إقرار كتابي بعد مطالبة بأي حق بعد أن جرت تسوية ودية بينهم.

وتم إحالته إلى المحاكمة بإعتبار أنها دعوى عمومية لا تسقط بالتنازل، وعليه قررت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم وقضت بسجنه لمدة موقوفة النفاذ، وتغريمه 100 ريال للحق العام.