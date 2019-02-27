ورد للتو : كارثة مروعة في هذه الدولة العربية ومقتل واصابة المئات والرئيس يقوم بأول تحرك لانقاذ الكارثة (تفاصيل+صور)

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلامٍ مصرية، بمصرع وإصابة العشرات، في حريق اندلع في محطة مصر بعد اصطدام قطار في أحد المباني.
وقالت صحيفة “الشروق” إن الحادث أدّى الى مقتل 24 شخصاً فيما أصيب 50 آخرون حتى الآن.
ونشرت صور أولية للحادث أظهرت تفحم بعض الجثث.
وأمرت هيئة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.
وقال مصدر إن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المبانى وأثار حالة من الذعر بالمحطة الرئيسية.
وأوضح أن القطار كان خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعا واصطدم في أحد المباني بالسكك الحديدية؛ ما أدى إلى اشتعال القطار.
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