شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينهار بشكل كبير أمام الريال اليمني.. والسعودي يتهاوى إلى رقم قياسي بعد مؤتمر المانحين بساعات..(اسعار لصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تهاوت اسعار صرف العملات الاجنبية بعد ساعات من اعلان السعودية وامريكا ودول خليجية واوروبية عن منح مالية ضخمة لليمن.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء ان سعر صرف الريال السعودي وصل الى 145 ريال يمني للشراء و148 ريال للبيع. بينما انخفض سعر صرف الدولار الواحد الى 548 ريال يمني للشراء و565 ريال للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار ينهار بشكل كبير أمام الريال اليمني.. والسعودي يتهاوى إلى رقم قياسي بعد مؤتمر المانحين بساعات..(اسعار لصرف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.