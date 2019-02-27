وكيل المهرة يلتقي مدير شحن لمناقشة المشاريع الخدمية منها سكن للمعلمين

التقى المهندس سالم محمد العبودي وكيل المحافظة للشؤون الفنية صباح اليوم في مكتبه بمدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت بمعية الأخ سالم سعيد زعبنوت مدير فرع مكتب الأشغال العامة بالمديرية .

وفي اللقاء استمع الوكيل العبودي من المدير العام للمديرية ومدير الأشغال على أهم المشاريع الطارئة المعتمدة لمديرية شحن في البرنامج الإستثماري لهذا العام ومنها بناء سكن للمعلمين وشق وحدات جوار جديدة في المديرية وتوريد مضخات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية وذلك لمواكبة النمو السكاني و الاقتصادي والحركة التجارية والإستثمارية المتسارعة بالمديرية خلال السنوات الماضية .

وفي اللقاء أكد الوكيل العبودي على أهمية النهوض بالبنية التحتية وتوفير كافة الخدمات الأساسية في مديرية شحن كونها أصبحت وجهه للإستثمار والمستثمرين من كافة أنحاء الجمهورية والإستفادة من هذا الإزدهار والحركة التجارية لبناء الأرض والإنسان بالمديرية والمهرة بشكل عام .