أسرة 'اليمن العربي' تعزي الشعب المصري الشقيق في حادثة السكة الحديدية

تتقدم أسرة وطاقم موقع 'الخليج 365' بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة للشعب المصري الشقيق كافة وأسر شهداء حادثة السكة الحديدية خاصة، التي وقعت صباح اليوم الأربعاء، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين وإصابة آخرين.
سائلين الله عز وجل أن يتقبل الشهداء بقبول حسن ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويصبرهم على هذا المصاب الجلل، وأن يشفي المصابين والجرحى في القريب العاجل بإدن الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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