شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في صفوف المواطنين بقرية بيت العولقي غرب مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع. وقال سكان محليون إن مسلحي المليشيا قاموا بمداهمة منازل المواطنين في قرية بيت العولقي وقاموا باعتقال أكثر من 14 مواطنا. وأشاروا الى أن المليشيات قامت باقتيادهم الى سجونها في مديرية دمت. وتمارس المليشيا انتهاكات واسعة بحق الاهالي في القرى والعزل الواقعة تحت سيطرتها في مديرية دمت كما هو الحال في معظم مناطق الجمهورية الواقعة تحت سيطرتها . وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء المواطنين المختطفين وهم : ابراهيم احمد قايد الصيادى عبد الحكيم صالح قايد الصيادى زياد على صالح الصيادى عبد الحكيم فاضل يحي الصيادي منصور شايف قحطان الصيادى Advertisements على شايف قحطان الصيادى عبدالملك منصور شايف الصيادى يحيى مثنى صالح الزمزمى جمال عبده عل المعرشى على مسعد صالح الشامى عبده ناجى عبده عمارى عبده على محمد الحجاجى مارب احمد صالح العبسى حافظ علي صالح العبسى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 14 مواطنا بدمت الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.