تقدم كبير لقوات الشرعية في البقع بصعدة

استعادت قوات الجيش الوطني ، فجر اليوم الأربعاء، السيطرة على سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وطبقا لمصادر ميدانية، تمكن أبطال الجيش من تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الشرعية والمليشيا الانقلابية.

وتتقاسم القوات الحكومية مع الانقلابيين السيطرة على المحافظة منذ نحو عامين.