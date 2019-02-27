تعز.. اللجنة الأمنية المكلفة لمنع إطلاق النار في الأعراس تواصل أعمالها

واصلت صباح اليوم اللجنة الأمنية المكلفة من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي أعمالها والمكونة من مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي والمساعد لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل حيث قامت اللجنة بزيارة إلى إدارة شرطة مديرية صالة وعقدت اجتماعا بعقال المديرية ...

وفق متابعة "الخليج 365"، ففي الإجتماع أكدت اللجنة الأمنية على أهمية دور عقال الحارات في تحذير المجتمع وتوعيتهم من خطر هذه الظاهرة كما دعت اللجنة الأمنية عقال الحارات إلى التنسيق الكامل مع ألأجهزة الأمنية ورفع البلاغات فورا للتخفيف من آثار هذه الظاهرة.

كما أكدت اللجنة أنه لن يتم التهاون أو التساهل تجاه كل من يطلق النار في الأعراس وأننا مصممون وعازمون على منع هذه الظاهرة واتخذنا العديد من الإجراءات العقابية حيث ستتم مصادرة سلاح كل من يطلق النار في الأعراس مع حبسهم وتغريمهم غرامة مالية .

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كما نوهت اللجنة الأمنية أنه وخلال الأيام الماضية تم ضبط ٤ مسلحين قاموا بإطلاق النار في الأعراس وتمت مصادرة سلاحهم وإيداعهم السجن وجاري التحقيق معهم واستكمال الإجراءات كماتمنت اللجنة الأمنية من جميع المواطنين أخذ العظة والعبرة ممن تم ضبطهم وهم الآن في سجن الإدارة

من جهتهم عبر عقال مديرية صالة عن ترحيبهم بقرار إدارة عام شرطة محافظة تعز بمنع إطلاق النار في الأعراس مؤكدين دعمهم الكامل لهذه الخطوة كما أبدو إستعدادهم لبذل كافة الجهود في توعية المجتمع والتواصل مع أصحاب الأعراس وإبلاغهم بهذا القرار لما في ذلك المصلحة العامة والمتمثلة في استتباب الأمن وسكينة وطمأنينة المجتمع ..

حضر الإجتماع مدير مديرية صالة الأستاذ منير حميد سيف ومدير شرطة مديرية صالة العقيد عبدالباري فرحان ومدير إدارة شؤون العقال المقدم /رشاد القدسي