عميد كلية العلوم بالمهرة يناقش مع رئاسة جامعة حضرموت عدد من القضايا

التقى عميد كلية العلوم التطبيقية و الإنسانية المهرة د. فايز جمعان بن مركب اليوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 2019م بالسيد رئيس جامعة حضرموت أ. محمد سعيد خنبش تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالكلية.

وفق متابعة "الخليج 365"، وأبدى رئيس الجامعة تعاونه في تذليل الصعاب التي تواجه الكلية.

كما التقى أيضاً عميد الكلية مع أ. د. عبدالله صالح بابعير النائب الأكاديمي لرئيس جامعة حضرموت وناقش اللقاء استكمال الإجراءات الأكاديمية لفتح تخصص جديد بالكلية (علوم حاسوب) و قد قدم عميد الكلية محضر مجلس الجامعة بشأن إقرار إنشاء الكلية و التصور الأولي الذي أعدته اللجنة المختصة.

ووجه النائب الأكاديمي نيابة عن شؤون الطلاب بالجامعة باتخاذ اللازم بشأن الإعلان عن القبول و التسجيل في الأقسام الثلاثة بالكلية للعام الجامعي 2019/ 2020م و بهذا الإجراء تكون عمادة الكلية قد استوفت جميع الإجراءات الأكاديمية لفتح تخصص علوم تقنية المعلومات.

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كما التقى العميد مع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أ. د سالم العوبثاني وناقش معه الترتيبات اللازمة لإجراءات التنسيق و القبول و الطاقة الإستيعابية للعام الجامعي 2019/ 2020م و مواعيد إجراءات القيد و التسجيل للطلاب المقبولين حيث ستبدأ تلك الإجراءات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 2019م و يستمر في كلية العلوم التطبيقية و الإنسانية المهرة حتى يوم الخميس الموافق 29/ 8 / 2019م .

كما تم تداول ضرورة مشاركة كلية العلوم التطبيقية و الإنسانية بالمهرة في فعاليات شئون الطلاب للإحتفال بأسبوع الطالب الجامعي.

و قد عبر عميد كلية العلوم التطبيقية و الإنسانية عن بالغ امتنانه لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة لما يقوم به من جهود مقدرة و مشهودة و مشكورة في دعم التعليم الجامعي و تطويره و تحسين جودته و استيعاب مخرجاته في سوق العمل و دعم و تشجيع أبناء المحافظة الدارسين في الجامعات اليمنية و كذلك الموفدين للدراسة خارج الوطن و توفير لهم كل ما من شأنه تحقيق التفوق الدراسي.