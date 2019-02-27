شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : خبر مفاجئ لـ''عبدالملك الحوثي''.. قبائل العاصمة صنعاء تنتفض لمواجهة المليشيات .. وهذه تفاصيل أولية لما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت الاحتقانات ومشاعر التذمر والرفض في الأوساط المحلية والقبلية بمديرية الحيمة الخارجية، غربي صنعاء، جراء الممارسات التسلطية وفروض الجبايات والأتاوات من قبل المليشيات الحوثية على المزارعين وملاك المحطات والباعة والمحال التجارية في الأسواق العامة.

ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر قبلية في مديرية الحيمة الخارجية أن المديرية تشهد حالة عامة من التذمر والغضب عقب قيام الحوثيين بإجبار المزارعين على دفع ما يسمى "الخمس" من محصول الحصاد الزراعي، بقوة السلاح.

وابتدعت المليشيات الانقلابية مسوغا طائفيا وعنصريا لتبرير النهب وسرقة المواطنين والمزارعين والتجار باسم "الخمس" على أن يدفعه اليمنيون لقيادات العصابة الحوثية المتسلطة كحق إلهي وواجب ديني مقيد باسمهم (..).

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وقالت المصادر "أن المليشيات أجبرت أصحاب المحلات التجارية على دفع مبالغ مالية مقتطعة رأسا باسم "المجهود الحربي"، علاوة على اصحاب وملاك محطات الوقود ومزارع الدواجن ومزارع القات الذي يعتبر موردا مهما في هذه الحيمتين الخارجية والداخلية وبني مطر غربي محافظة صنعاء".. مشيرة إلى ان مشرفي المليشيات المتنفذون بمجاميع مسلحة يبتزون ويذلون المواطنين وان الصبر نفد.

وفتحت المليشيات الأبواب على مصراعيها لمشرفيها ومسئوليها المتنفذين ومن دونهم للنهب والإثراء غير المشروع وسرقة الناس أموالهم بمسميات مبتدعة وذرائع مختلقة لا سيما الخمس والمجهود الحربي.

وكانت الحيمة الخارجية، وهي من كبريات مديريات محافظة صنعاء وتحادد ذكار جنوبا، مسرحا لتوترات وأحداث عنف ومواجهات متفرقة بين مجاميع قبلية والحوثيين ونشأت قضايا ثأر محملة على دماء وأرواح سفكت برصاص المليشيات.