شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. صدور قرار بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع .. شــاهد من تكون (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء الثلاثاء قراراً بتعيين وزير جديد للمالية في حكومة " بن حبتور " التابعة للمليشيات.

ووفق وكالة سبأ التي تسيطر عليها المليشيات في صنعاء، أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للمليشيات مهدي المشاط قراراً بتعيين " رشيد عبود أبو لحوم " وزيراً للمالية خلفاً للوزير السابق حسن مقبولي.

وكان " أبو لحوم " يشغل سابقا وكيل مساعد في الوزارة ذاتها.

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وكشفت تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير حول اليمن عن تحصيل مليشيات الحوثي إيرادات مالية وصلت إلى 407 مليار ريال من المحافظات التي تسيطر عليها بالقوة.

وحتى اللحظة ترفض المليشيات الحوثية صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها منذ أكتوبر 2016 كما ترفض المليشيات إرسال الإيرادات المالية إلى مقر البنك في عدن.

صورة الوزير الحوثي أبو لحوم