شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. القبض على عميل سري لجماعة الحوثي مقرب من ”عيدروس الزبيدي”.. لن تصدق ماذا يعمل ومالذي وجدوه بحوزته !! (الأسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح منصور بن علي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رئيس تحرير موقع ‎‎‎المشهد الجنوبي الاخباري في تغريدة له على ‘‘تويتر‘‘ أن القوات الخاصة بعدن ألقت القبض على عميل سري لمليشيات الحوثي الايرانية وهو شخص مقرب من عيدروس الزبيدي ويعمل في ترويج للحشيش المخدر وبعد إلقاء القبض عليه تم تفتيش هاتفة حيث وجدوا أنه يملك أكثر من حساب فيسبوكي باسماء مستعارة ومنها محمد شيخ جواس ويستهدف بها الرئيس عبدربه منصور هادي وأغلب منشوراته سب للرئيس هادي وأهل أبين إلا أن إسمه الحقيقي هو هشام صالح الضالعي

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