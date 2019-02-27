التحالف يقدم هذا الدعم الجديد والعاجل لقبائل حجور (تفاصيل هامة)

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عدن - ياسمين التهامي - قدم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امس دعم جديد وعاجل لقبائل حجور، في مديرية كشر بمحافظة حجة، التي تواجه عدوان حوثي غاشم بمختلف أنواع الأسلحة منذ ما يقارب من الشهر والنصف.

وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية" ، فإن التحالف العربي قام اليوم ، بعملية إنزال جديدة للأسلحة والذخائر لقبائل حجور .

وكانت قبائل حجور قد صدت مؤخرا أكبر هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطقها في مديرية كُشر, مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى، معظمهم من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

وذكرت المصادر، أن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، ونزوح عشرات الأسر من قراها، كما دارت معارك عنيفة في العبيسة شرقي كشر، وكذلك في الجهة الجنوبية، تخللها قصف مدفعي مكثف من قبل المليشيا.



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