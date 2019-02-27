شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة: إلتحام قوات الجيش في أهم جبهتين عقب السيطرة على سلسة جبلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احرزت قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة تقدمًا ميدانيًا، اليوم الأربعاء، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تكبدت الأخيرة فيها عديد قتلى وجرحى.

وقال مصدر ميداني، إن قوات الجيش سيطرت على سلسلة جبال جشيران الممتدة من كتاف إلى جبهة البقع، بطول20كلم.

وبالسيطرة على جبال جشيران، تكن قوات الجيش في جبهة كتاف قد التحمت مع الجيش في جبهة البقع، وفق ما ذكره المصدر، الذي أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيات الحوثية في المعارك التي استمرت لساعات واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.