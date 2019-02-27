شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل: الرئيس هادي وفور عودته من مصر يتلقى هذه الطعنة الغادرة ولم يجرؤ احد ان يخبره بها لكن الجنرال الاحمر لم يتردد واطلعه بالامر الكارثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة إن الرئيس هادي تلقى خبرا مزعجا وفور عودته من مصر، واوضحت تلك المصادر ان الطعنة الغادرة التي تلقاها من دولة الامارات ولم يجرؤ احد ان يخبره بها، لكن الجنرال الاحمر لم يتردد واخره بالامر كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة اليمنية وعليه ان يتخذ القرار المناسب

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الامارات سرحت عدد من الالوية العسكرية العاملة في اطار الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي الذي تقودها الامارات بالإضافة الى المقاومة الشعبية التهامية.

وذكر حساب اليمن الاتحادي على موقع التدوين المصغر “تويتر” في تغريدة له رصدها “عدن نيوز” أن الامارات سرحت ثلاثة ألوية من ألوية العمالقة في الساحل الغربي واعطتهم اجازة مفتوحة.

واشار الحساب الى هذا الاجراء يأتي بعد دعوة زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي الامارات الى وقف التصعيد العسكري في الحديدة.

وتساءل الحساب عن خطورة هذا الموقف واذا ما كان هذا التصرف الذي قامت به الامارات يشير الى الاعلان عن الرسمي عن التحالف الاماراتي – الحوثي الذي ظل سرياً طيلة الأربع السنوات الماضية حد زعمه.