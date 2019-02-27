عــــــــاجل .. قناة " المسيرة " تبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والصادم ... (شـاهــد)

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عدن - ياسمين التهامي - دعا عبدالملك الحوثي، مليشياته للإستعداد لمعارك وشيكة بالحديدة. متهماً من وصفهم بالإعداء بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم - في إشارة منه للشرعية الدستورية والتحالف العربي -.

وزعم "الحوثي" في كلمة له بثتها قناة المسيرة التابعة له ولمليشياته ، إن "هناك تعثر في كل مسارات اتفاق السويد بفعل تهرب (الأعداء) من تنفيذ التزاماتهم".

ووصف ، مسرحية إعادة انتشار مليشياته من ميناء الحديدة التي رفضها رئيس لجنة المراقبين الأممين السابق "باتريك كاميرت " بأنها الخطوة الأولى حيث قال : "جاهزون لتنفيذ مراحل اتفاق السويد ونحن قمنا بالخطوة الأولى في ميناء الحديدة والأمم المتحدة تعلم ذلك" .

وعاد ورمى المتمرد "الحوثي" داءه على الشرعية مجددا ، حيث اتهما بالتنصل من اتفاق السويد بقوله : " الطرف الآخر يتنصل من تنفيذ اتفاق السويد ويسعى للالتفاف عليه والتهرب من تنفيذه" . متجاهلا بناء المتارس وحفر الطرقات التي تقوم بها مليشياته في الحديدة .

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وأتهم ما وصفه بـ "الطرف الآخر بالتحرك بأطماعه ، وأنه لا تهمه مصلحة الشعب اليمني ولا مصلحة أهالي الحديدة تحديدا".

وتابع "العدو واجه صعوبات عسكرية في الحديدة وواجه مشاكل على مستوى السمعة في العالم" .

و تقمص الانقلابي التابع لإيران دور الشرعية فقال : " نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ اتفاق الحديدة والبدء بالخطوات الأولى من طرف واحد".

وخلال توقعه لعودة المعارك في الحديدة ، وما يبدو أنه إشارة إلى إستكمال مليشيا الإنقلاب، الإستعدادات لحرب شوارع مكلفة، بعد تفخيخها منازل المواطنين الفارغة والمشغولة بالسكان، وبالتحصن بالدروع البشرية، تابع "عبدالملك الحوثي" مستفزا ردة الفعل "أنصح الإمارات ألا تعود لمسار التصعيد العسكري ". مضيفاً "إذا عادوا للتصعيد العسكري في الحديدة فلدينا خيارات للرد لا أحبذ الحديث عنها" .