شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عقب اعلان باكستان اغلاق مجالها الجوي السعودية والإمارات تتخذ اجرائات عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مطارات دبي قبل قليل تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي: سنستمر في متابعة الأوضاع في باكستان واتخاذ القرارات المناسبة حرصا على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية. كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان. وجاء إعلان مطارات دبي الدولية والخطوط الجوية السعودية إغلاق مجالها الجوي من وإلى باكستان عقب إعلان إسلام أباد تعليق كافة الرحلات من وإلى مطارات باكستان بعد الغارات الهندية الباكستانية المتبادلة صباح اليوم. وأعلنت باكستان إسقاط مقاتلة هندية اخترقت الأجواء الباكستانية وتمكنت من أسر الطيار. كما نفذت طائرات هندية مساء أمس غارات على مواقع عسكرية للجيش الباكستانية في حدود الهند مع كشمير.

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