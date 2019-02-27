شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة خليجية شهيرة تفاجئ الجميع وتشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافها عن حفظ القرآن الكريم والزني وشرب الخمر وتقر انه لا ينفع ان تقدم الفن وانت مؤدب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت الفنانة مونيا الكويتية مطالبات البعض لها بعدم التحدث في الدين، مؤكدة أنها يحق لها الحديث في أمور دينها كما تشاء، ولا يجب أن يهاجمها أحد بسبب ذلك، لأنها من الفنانات المحتشمات وتتباهى بذلك.

وقالت في لقاء تلفزيوني: ”أنا حافظة للقرآن أتغنى فيه، الناس عندما تتكلم عني بأني أتكلم عن الدين فأنا أتباهى بذلك لأنه في يوم الدين يوم الفصل الله سيقول للإنسان اقرأ وارتق“.

وحول شخصيتها وما تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما تواجهه من انتقادات أجابت: ”مونيا ملكة بدينها وأخلاقها وتربيتها، ليس الرقص الذي ينم عن شخصية الإنسان، وهناك جوانب أخرى في شخصيتي“.

وأضافت: ”عندنا آية في القرآن تقول (ألهمها فجورها وتقواها) البني آدم عنده نفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي، أنا لا أفعل شيئاً سيئاً، أنا لا أزني أو أشرب الخمر أو أفعل شيئاً مخلاً أو خادشاً للحياء، وأنا أفعل نوعاً من أنواع الفنون والفنون جنون والدولة لا تجرم الفنون“.

وبررت ما قدمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تدعي أنها فنية وليست إباحية بقولها: ”أنت لا ينفع أن تقدم فن وأنت مؤدب، أنت تمثل كل الكركترات“.