حضرموت: استئناف محاكمة عشرة معتقلين بعد نصف عام من قرار الإفراج عنهم

استأنفت النيابة الجزئية، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، محاكمة عشرة من المعتقلين، بسجن المكلا المركزي، بعد طلب الاستئناف في حكم المحكمة الابتدائية، الذي قضى بالإفراج عنهم في أغسطس 2018.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن حكم المحكمة، قضى بالإفراج عنهم، والاكتفاء بالمدة التي قضاها المعتقلين في السجن. مشيرا إلى "أن المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، أصدرت حكمها بتأييد قرار المحكمة الابتدائية، بالاكتفاء بالمدة التي قضاه المعتقلين في السجن، والافراج عنهم وهم:

1.محمد عبد الرب السعدي

2.حسان مبارك المعاري

3.طلال أحمد العولقي

4.أشرف عبده باسليم

5.مصعب سعيد فرحان

وأضاف، أن النيابة الجزائية المتخصصة، طلبت بعد حكم المحكمة الجزائية من المعتقلين، إحضار ضمانة تجارية لكل واحد منهم، لاستكمال إجراءات الافراج عنهم.

وبحسب المصدر، فقد أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة، النطق بالحكم على الخمسة المعتقلين الآخرين، الذين تمت اليوم محاكمتهم، والمرافعة النهائية في قضاياهم إلى يوم الثلاثاء القادم، الخامس من مارس 2019 وهم:

1.عبدالله أحمد حبليل

2.محسن منصور الهلالي

3.ابراهيم عبيد بن سرور

4.عثمان عادل بن سرور

5.عادل عبد الحافظ السقطري

وأشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة، أعلنت عن محاكمة خمسة معتقلين آخرين، يوم الثلاثاء القادم.

يُشار إلى أن كل هؤلاء المعتقلين الذين تمت محاكمتهم اليوم، والذين ستتم محاكمتهم الثلاثاء القادم، وخمسه آخرين قد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضائيا بالإفراج عنهم، في التاسع من شهر أغسطس، من العام الماضي 2018م والاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن؛ إلاّ أن النيابة طلبت الاستئناف في الحكم منذ صدوره، استجابة لمطالبات متكررة من أهالي المعتقلين بالمكلا.

