البرلمان العربي يثمن دعم السعودية والإمارات والكويت لليمن

ثمن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المساعدات المالية التي قدمتها دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، أمس الثلاثاء، لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية.

واستضافت جنيف -أمس الثلاثاء- مؤتمر المانحين الثالث لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وأسفر المؤتمر عن تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ودولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والكويت بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي.

وأكد السلمي أن هذه المساعدات المالية القيمة تعبر عن تضامن الدول العربية مع اليمن ومساندتها له في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام الدول العربية باليمن يمثل عمقا أخويا واستراتيجيا ويأتي في إطار وحدة المصير المشترك لدول المنطقة.

وجدد دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لتحالف دعم الشرعية، وتثمينه لما يقوم به من جهود لخدمةً الشعب اليمني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني لاستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي أنه يتابع تطورات الأوضاع في اليمن وما يعانيه اليمنيون في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.