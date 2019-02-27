البحسني يفتتح معرض الوسائل التعليمية لمدراس ساحل حضرموت

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة جمال سالم عبدون اليوم بروضة 22 مايو بالمكلا معرض الوسائل التعليمية والتقنيات لمدراس التعليم والثانوي ورياض الأطفال بساحل حضرموت .

وتفقد المحافظ بأجنحة المعرض الذي ينظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ويشتمل على أجنحة الابتكارات والحاسوب والوسائل التعليمية والتجارب العلمية والمجلات الحائطية والصور الفوتوغرافية ، وتشارك فيه أكثر من 1300 طالبة وتلميذة وزهرات رياض الأطفال من 120 مدرسة ثانوية وأساسية حكومية وأهلية ومجمعات و22 رياض أطفال من مختلف مديريات ساحل حضرموت .

واستمع المحافظ الى نماذج من إبداعات الطالبات والتلميذات وزهرات رياض الأطفال في جوانب التجارب العلمية والابتكارات والوسائل التعليمية والمجسّمات وفن الكتابة بالطين والصور الفوتوغرافية التي يشملها المعرض ضمن 1640 وسيلة مختلفة و126 تجربة و43 ابتكاراً علمياً .

كما استمع المحافظ الى نماذج من ابداعات الطالبات والتلميذات في فن الإلقاء والشعر وصناعة الحرف اليدوية .

وأبدى محافظ حضرموت اعجابه بما شاهده في المعرض من ابداعات وابتكارات وتجارب علمية عكست مواهب طالبات وتلميذات وزهرات مدراس المحافظة ، وأشاد بالتنظيم الجيّد للمعرض واهتمام مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت بالأنشطة العلمية واللاصفية ، وأثنى على جهود قيادة المكتب وكوادره المتميزة في جانب التحصيل العلمي وتفعيل الأنشطة العلمية واللاصفية وإبراز مواهب الطلاب .

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في سياق ما يشهده قطاع التربية والتعليم من اهتمام ورعاية من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

من جانبه شكر وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة جمال سالم عبدون دعم ورعاية المحافظ البحسني للقطاع التربوي وحرصه الدائم على مشاركة أبنائه الطلاب والطالبات بهجة نجاحاتهم وابداعاتهم العلمية واللاصفية. وأشاد، بتفاعل جميع الإدارات التربوية في المديريات والمعلمات وكوادر العملية التعليمية والقائمين على المعرض ، وكذا ما أظهرته الطالبات والتلميذات وزهرات رياض الأطفال من ابداعات مختلفة نالت الاستحسان والإشادة .

حضر افتتاح المعرض مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل وقيادات مكتب وزارة التربية ومديرو إدارات التربية والتعليم بالمديريات .