شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصب أقرب الناس إليه وصورها عارية... وهكذا كانت نهايته المرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مصر جريمة مروّعة، حيث أقدم أحد المواطنين على انهاء حياة شقيقه بـ3 طعنات بعد شجار بينهما داخل مكان عمل الضحية.

وتلقى قسم شرطة "الدرب الأحمر" بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، وبعد التحقيق تبيّن أن شقيق الضحية هو الجاني، والسبب كان الإنتقام.





فقد زعم الجاني أن شقيقه أقدم على اغتصاب زوجته، وتصويرها عارية، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما.



وأوضح المتهم أن المجني عليه هدده بنشر الفيديوهات العارية لزوجته، وذلك لخلافات مادية سابقة بينهما فانتقم منه وقام بتسديد ثلاث طعنات في جسمه حتى تأكد من وفاته.