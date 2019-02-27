ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية عن مكانة الإمارات في الشرق الأوسط ؟

أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، في الشرق الأوسط .. لافتاً إلى أن الإمارات رفعت مكانتها كمركز للتصالح والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ونقلت عن رئيس كوريا الجنوبية قوله إن الإمارات رفعت مكانتها كمركز للتصالح والتسامح في منطقة الشرق الأوسط عبر نتائج زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وأضافت أن الجانبين عقدا محادثات في القصر الرئاسي ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق على تعزيز التعاون القائم بين البلدين الى مستوى أعلى وبصورة عملية وملموسة وتكاملية؛ اعتمادا على إنجازات حققها البلدان عبر تعاونهما المستمر حتى الآن.

كما ناقشا تطوير "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" التي تمت ترقيتها أثناء زيارة "مون" إلى الإمارات في مارس/آذار العام الماضي".

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى أن رئيس كوريا الجنوبية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفقا على بيان مشترك حدد تفاصيل اتجاه التعاون الذي تسعى إليه الدولتان في المستقبل.

وتضمن البيان المشترك، وفق الوكالة، إبداء الجانبين تقييما يدعو إلى تنشيط قناة الاتصال رفيع المستوى والتعاون الوثيق في الدفاع والصناعات الدفاعية بما يحقق تطوير العلاقات بين البلدين، وتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

كما اتفقا على تنويع التعاون بين البلدين إلى مجالات غير بترولية تتعدى التعاون التقليدي في مجالات الطاقة والإنشاء، والسعي للنمو المشترك المستقبلي تماشيا مع عصر الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز التعاون الحقيقي في مجالات الصناعات الحديثة.

وشمل البيان "توسيع تبادل زيارات المسؤولين والشباب".