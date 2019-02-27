القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديد في صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، من السيطرة على مواقع جديدة في منطقة عاكفة بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد لواء حرب أول، العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من مدفعية قوات التحالف العربي، سيطرت على سلسلة جبال المقصوص القريبة من بلاد الرزامات في عاكفة بصعدة، وذلك بعد معارك عنيفة كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خلالها خسائر فادحة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع 2 من العناصر الانقلابية وجرح آخرين واغتنام أسلحة متنوعة.