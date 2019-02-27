شكرا لقرائتكم خبر عن المتحوثون وزنابيل الحوثي يلطمون خدودهم ويعضون اصابع الندم بعد اكتشاف هذه الحقيقة الصادمة التي اعلنت من دولة الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

غرد المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، اليوم، عن الفوارق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه دولة إيران لليمن. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، "مؤتمر المانحين لدعم اليمن جنيف2019 طلبت الامم المتحدة 4.2 مليار دولار لدعم 18 مليون يمني في اليمن،السعودية والكويت والامارات تبرعوا ب 1.5 مليار دولار = ربع المبلغ المستهدف".

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