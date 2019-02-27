شكرا لقرائتكم خبر عن ... داعية يمني شهير جعل أنصاره يستقبلونه بنشيد طلع البدر علينا ... شاهد فيديو اثار سخرية واسعة ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ناشطون يمنيون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الداعية اليمني المقرب من الإمارات والمُطبل الدائم للامارات الحبيب على الجفري، بعد تداول فيديو له أثار جدلا واسعا أثناء استقبال مريديه له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، أنصار “الجفري” وهم يستقبلونه كاستقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وينشدون “طلع البدر علينا”..!!