شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصدرون قرار بتعيين هذه الفتاة في منصب رفيع .. شــاهد من تكون (الاسم + صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح منصور بن علي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ في تغريدة له على ‘‘تويتر‘‘ أن حكومة الحوثي الإنقلابية تعين زوجة الاعلامي حسين العزي "المعروف بولاءه للحوثيين وتمجيدهم ويشرعن حكومتهم " بوزارة الخارجية ، برغم انها حكومة غير معترف بها وتم تعيينها في منصب نائب مدير عام الشريف بدرجة مدير عام !

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