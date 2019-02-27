شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار وحالة طوارئ في صنعاء وهذا ما يحدث في شوارع حدة والزبيري وخولان والأصبحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



استحدثت عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية نقاط تفتيش في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان في العاصمة، لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي استحدثت عدداً من نقاط التفتيش في شوارع حدة والزبيري وخولان والأصبحي وشوارع أخرى.

وأضافوا، أن عناصر المليشيا ركنت عدداً من الأطقم والسيارات التابعة لها بالقرب من نقاط التفتيش المستحدثة والتي يتمركز فيها عناصرها.

وأشاروا إلى أن عناصر المليشيا قامت بعمليات تفتيش دقيقة لسيارات المواطنين وطالبوا سائقيها ومن على متنها بإبراز هوياتهم الشخصية.