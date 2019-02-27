شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات جديدة وساحقة في حجور وخسائر فادحة للحوثي ... رئيس حزب المؤتمر يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد رئيس حزب المؤتمر فرع محافظة حجة الشيخ فهد دهشوش ان ابطال المقاومة في حجور حققوا ومازالوا حتى الان انتصارات عظيمة وكبدوا العدو خسائر فادحة.

وقال دهشوش في منشور له على صفحته ـ رصده محرر "يمن الغد": ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظيم

انتصارات عظيمة

يسطرها الابطال في العبيسه، بحمدالله تم السيطرة علي جبل الواسط وقبله القشبة بعد هجوم متواصل منذ، الصباح الباكر ولازال، الهجوم مستمر واصبحت قريات بفضل الله تحت السيطرة النارية للأبطال فلله الحمد والمنه".

وأضاف "وفي الجبهة الأخرى الجديده التي فتحها الحوثه جنوب شرق العبيسه والتي فتحوها اول امس بهدف مفاجأة الأبطال وتحقيق اختراق ما ولو إعلامي ولكن لم يمكنهم الأبطال من ذلك فقد تقدم المعتدي بالفعل حتى مر من بني مسلم ووصل لذو عرجاش فتصدوا له الأبطال هناك واحاط به ذو مسلم ففر هاربا وتم طردهم من المناطق التي دخلوها وتم تطوير الهجوم على الحوثه واستولى فيه الابطال من ذو عرجاش وذو مسلم وبقية ابطال حجور على جبال صمعر والخيض والشرفاني وسط هروب مخزي لحنشان الظمأ والان يتقدمون باتجاه المندله .. فلله الحمد والشكر".