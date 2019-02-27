شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل تفرض حصار مطبق على الحوثيين وتأسر العشرات وتغنم كميات كبيرة من الأسلحة وارتباك غير مسبوق لعبدالملك وقياداته العليا "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت مصادر ميدانية أن قبائل #حجور تحاصر الحوثيين شرق #كشر ، فيما شن طيران التحالف عدة غارات دمرت آليات وتعزيزات للميليشيات في عدة مواقع.

وبحسب مصادر "يمن الغد" فقد شنت قبائل حجور هجمات عدة على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في "جبل الشرفاني ومغربة الشرفاني وعريش العضلي" وتم دحر الحوثيين منها، كما تمكنوا من محاصرة عناصر المليشيات في منطقة مخيض.

واشارت المصادر إلى أن ذلك من شأنه قطع خط امداد المليشيات بين قريات والمندلة، وحققت القبائل تحولا مهما في المعركة لصالحهم، والتي باتت في موقع الهجوم بدلا عن الدفاع.

وأكدت مصادر بأن مقاتلي حجور اغتنموا كمية من الاسلحة كانت بحوزة الحوثيين، وأسروا عدد من الحوثيين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأكدت معلومات ميدانية بأن قبائل حجور استطاعت خلال اليومين الماضيين تحرير عددا من المواقع والقرى وطرد الميليشيات منها، خاصة في الجهة الشرقية من كشر التي اشتدت فيها وتيرة المعارك بين الطرفين.

الهزائم التي تكبدتها #مليشيات الحوثي بمحافظة حجة اصابتها بحالة ارتباك امتدت الى قياداتهم العليا التي باتت تتخبط، وتحاول استغلال الوقت في معرفة الوسيلة المناسبة لكسر شوكة القبائل بعد ان فشلت حيلها المعتادة، كما تعاني من نقص حاد في المقاتلين، وسط تراجع في شعبيتهم في اوساط المواطنين.