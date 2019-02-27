شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن قبل قليل عن عن عملية صادمة ومفاجئة لـ"عبدالملك الحوثي" في حجور .. وهذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت مصادر قبلية أن طيران التحالف العربي شن قبل قليل غارات مكثفة استهدفت تعزيزات للمليشيات في كشر حجة.

وقالت مصادر أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات على تعزيزات للحوثيين في #كشر كانت في طريقها لتعزيز المليشيات المحاصرة لحجور".

إلى ذلك أفادت مصادر محلية بتجدد القصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي على مناطق في كشر.

وأوضحت المصادر "أن القصف العشوائي تجدد بالسلاح الثقيل من قبل المليشيات الحوثية على مناطق وقرى العبيسة شرق مديرية كشر".

إلى ذلك، استهدف طيران التحالف بغارتين تجمعات مليشيا الحوثي وعربة تحمل سلاحاً وذخائر في القرعة شرق العبيسة.

وذكرت أن القيادي الحوثي مالك مرشد جبة، المكنى "أبو مالك"، وهو أحد متحوثي مديرية وشحة، أصيب مع كامل أفراده إثر غارة استهدفت طقماً يقلهم، مساء أمس الأحد، في الحوج شرق العبيسة.

والأحد، كسر أبناء قبائل حجور كشر زحفاً حوثياً كبيراً ونفذوا كمين ضد المليشيا، فيما قصف طيران التحالف العربي مساندا القبائل.

وأوضحت المصادر "أن القبائل كسرت زحفا لمليشيا الحوثي في جبهة جمانة جنوب مديرية كشر".

وطبقا للمصادر، فإن أبناء القبائل ومقاومة أبطال حجور كشر أجبروا المليشيا على الانسحاب إلى منطقة سوق الربوع بمديرية أفلح الشام.

ونفذ أبناء حجور كشر كمينا محكما لمليشيا الحوثي في بني شوس جنوب كشر، وتم استهداف المليشيا من جبل العرام الاستراتيجي، ومن الوليد والمعمر غرب بني شوس، وسقوط قتلى وجرحى المليشيا الانقلابية بالعشرات.

وحاولت مليشيا الحوثي شن هجوم واسع على حجور من مختلف المناطق واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مديرية كشر