مصرع خبير متفرقعات حوثي أثناء زرعه ألغام بالبيضاء

. لقي خبير متفجرات حوثي مصرعه امس الثلاثاء في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وافادت مصادر ان احد خبير المتفجرات لقي مصرعه اثناء محاولته التسلل الى موقع كتف البعير لزرع الالغام على الطريق الذي يمر منه المقاومون.

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