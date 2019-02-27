أعلن إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا أن بلاده تنوى فرض المزيد من العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قريبا.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن أبرامز قوله إن واشنطن لا تعتزم إجراء عملية عسكرية في فنزويلا، معربا عن أمنيته أن يصوت مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع على إنهاء حكم مادورو في فنزويلا.
وكان المسئول الأمريكي قد قال مؤخرا إن واشنطن ما زالت تحتفظ بقنوات دبلوماسية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم إقرارها بعدم شرعيتها .
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكا لفنزويلا: واشنطن لا تعتزم إجراء عملية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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