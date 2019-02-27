شاهد صورة نادرة لوزير الخارجية عمرها 30 عاماً

حصلت "الخليج 365" على صورة نادر لوزير الخارجية الحالي خالد اليماني، عمرها 30 عاماً. قالت نشطاء أن وزير الخارجية كان يعمل مخرجاً لأحد الصحف، والتقت هذه الصورة قبل 30 عاماً، أثناء عمله بالجريدة.

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