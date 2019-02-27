وكيل أول محافظة حضرموت يتحرك لمعالجة أضرار إعصار "لبان"

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على المعالجات المتخذة من السلطة المحلية في مديرية الريدة وقصيعر والمنظمات الإغاثية في تجاوز الأضرار التي خلفها إعصار "لبان" أواخر أكتوبر 2018 على قري وادي شخاوي والمناطق الشرقية من حضرموت .

وأشاد بن حبريش لدي تفقده حجم اضرار الإعصار على القطاع الزراعي وقنوات الري في وادي شخاوي بالجهود المبذولة لتخفيف من وطأة آثار الأضرار سواء في إيواء المتضررين إلى أماكن آمنة وتقديم لهم المواد الإغاثية وفتح الطرقات لمختلف قري الوادي.. مشيرا إلى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا يسهم بصورة عاجلة في تنفيذ مشروعين ضمن برنامجه النقد مقابل العمل بكلفة 117 مليون ريال يستهدفان مساعدة الأسر المتضررة وتشغيل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل وإشراك المجتمع في تأهيل وتحسين أرصفة الشوارع الرئيسة في مدينتي الريدة وقصيعر وصيانة قنوات الري والعيون بقرى وادي شخاوي المتضررة.

ووجه بن حبريش بصورة عاجلة بترميم وإعادة البناء للعديد من المنشآت المتضررة في المناطق الشرقية .

بدورهم أشاد المواطنون في وادي شخاوي والمناطق الشرقية التدخلات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية ومنظمات الإغاثة والصندوق الاجتماعي للتنمية للتخفيف من آثار أضرار الإعصار على حباتهم ومناطقهم.

رافقه المدير العام لمكتب وزراة الزراعة والري المهندس عوض بلكيمان والمدير التنفيذي لفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس محمد بن محمد الديلمي والمدير العام لمديرية الريدة فصيعر عمر الجفري والمسؤولون في الأجهزة الخدمية والأمنية.