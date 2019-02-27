الكشف عن تفاصيل شحنة مبيدات مهربة ضُبطت في لحج

كشف تقرير تفصيلي مرفوع من فريق مختص بوزارة الزراعة والري حول شحنة المبيدات التي تم ضبطها من قبل أفراد نقطة التفتيش في منطقة الرباط شمال عدن وجود انواع من المبيدات الممنوع دخولها البلاد وتداولها.

وجاء في حيثيات التقرير المرفوع إلى وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية والذي نشرته صحيفة عدن الغد، أنه استنادا إلى البلاغ حول ضبط قاطرة محملة بالمبيدات وبناء على تكليفكم لنا بالنزول للمعاينة فقد تم تكليف فريق للنزول والمعاينة يوم الأحد 24/2/2019 ومعاينة الحمولة واخذ العينات على النحو التالي:

ان القاطرة نوع فولفو التي تحمل لوحة معدنية مؤقت لحج رقم 876 تحمل مبيدات زراعية مختلفة مهربه.

فمن خلال الجدول المرفق اتضح وجود مبيدات محظورة ممنوع تداولها وفقا لقائمة المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة والري عام 2016 ومبيدات اخرى يسمح بتداولها بحسب الملصق على العبوات.

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وأشار التقرير إلى عدم وجود تصاريح استيراد مسبقة وفقا للمواد 14و 24 27 من قانون المبيدات رقم 25 لعام 1999 والذي يحضر فيها استيراد او إدخال اي نوع من المبيدات بدون وجود تصريح مسبق من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

واعتبر التقرير الشحنة مخالفة لاحكام ونصوص القانون رقم 25 لعام 1999ولائحته التنفيذية وقائمة المبيدات الصادرة من الوزارة.

وعليه يرى أعضاء الفريق الذي قام بالنزول ومعاينة الشحنة إحضار محضر الضبط وتشكيل لجنة لجرد محتويات وكميات الشحنة تحسبا لوجود أنواع أخرى من المبيدات في أسفل القاطرة واستكمال ملف القضية وإحالتها للنيابة العامة وفقا للقانون.

وانتشرت مؤخرا عمليات تهريب المبيدات الممنوعة حيث قدر مصدر بوزارة الزراعة والري جهود السلطات الأمنية والجمركية في منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية ودعاها إلى اليقظة وبذل المزيد من الجهود في منع هذه المواد الممنوع دخولها وتداولها وضبطها لتجنيب البلاد والعباد مخاطرها القاتلة.